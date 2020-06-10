Португалия: пять смертей и 294 новых случаев COVID-19

Среда, 10 Июнь 2020 Португалия

Португалия: пять смертей и 294 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Португалии было зарегистрировано еще пять смертей и 294 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 35 600 человек и 1497 смертей, более 400 человек выздоровели.
Согласно ежедневному бюллетеню Генерального директората по здравоохранению, со вторника по среду в Португалии погибло пять человек, что на два меньше, чем в предыдущий день, в общей сложности с начала эпидемии скончались 1497 человека. За последние 24 часа было зарегистрировано еще 294 случая заражения, что увеличило общее количество зараженных с 35306 до 3600. Это на 127 человек меньше, чем вчера, в день, когда было зарегистрировано 421 новых заболевших.

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