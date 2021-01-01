Португалия - пятая страна ЕС с наибольшим количеством полиции

Португалия - пятая страна в Европейском союзе с наибольшим количеством полицейских на душу населения, но от 20% до 30% этих специалистов отвечают за бюрократические услуги, то есть фактически работают секретарями.

На первом месте в ЕС стоит Кипр (566 полицейских на 100 тыс жителей), на последнем - Финляндия (139).

Президент Обсерватории по безопасности, организованной преступности и терроризму Антониу Нуньеш защищает коллег и указывает, что цифры могут «вводить в заблуждение», потому что есть полицейские, не занятые оперативной работой, ответственные за «доставку уведомлений» или «выдачу административных правонарушений». Следовательно, это требует пересмотра «текущей модели».

Министерство внутренних дел (MAI) отмечает, что оно намерено «углубить решения для разделения ресурсов между силами безопасности и службами», такими как GNR и PSP, с «интеграцией структур поддержки», чтобы выделить «элементы полиции для оперативной деятельности».