Португалия - пятая страна в ЕС, где семьи откладывают меньше всего

Португальские домохозяйства являются одними из наименее сберегающих в Европейском Союзе.

Данные, опубликованные Евростатом 2 декабря, показывают, что в 2021 году португальские семьи откладывали только 9,8% своего дохода.

Среди государств-членов ЕС, присоединившихся к евро, восемь стран имели более высокие нормы семейных сбережений, чем в среднем по ЕС (16,9%).

Это Бельгия, Австрия, Люксембург, Франция, Словения, Германия, Нидерланды и, в первую очередь, Ирландия (где экономят 24,3%).

Из стран ЕС, которые не присоединились к евро, в Чехии домохозяйства откладывают больше всего , а именно 19,4% своего дохода. Страна занимает, таким образом, четвертое место в общей таблице. Далее следуют Швеция (18,1%) и Венгрия (17,4%) .

Поведение домохозяйств анализируется Евростатом с использованием показателей, охватывающих валовые сбережения и нормы инвестиций, отношение валового долга к доходу и соотношение чистого финансового благосостояния к доходу.

Согласно отчету, страной ЕС с самым низким уровнем семейных сбережений является Польша - всего 2,8%. Но если мы говорим о государствах-членах, в которых евро является единственной валютой, антилидером становится Греция, где семьи откладывают только 3,7% своего дохода.