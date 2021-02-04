Португалия - пятая страна в мире по затратам на работу на дому

Португалия находится на пятом месте среди самых дорогих стран.

Пандемия привела к изоляции по всему миру. Работа на дому стала обычной практикой для большинства, и компаниям пришлось адаптироваться к этой новой реальности. Для многих эта система даже обернулась некоторыми затратами.

С одной стороны, работники сократили потери на транспорт, но в конечном итоге им пришлось платить более высокие счета за электричество, воду, оператора связи и т. д.

Кроме того, Португалия - одна из стран, где плата за скоростной интернет одна из самых высоких.

Именно размышляя обо всех расходах, которые люди вынуждены нести, чтобы работать дома, Compare The Market Australia провела исследование, заявив, что «работа дома - это совершенно новый способ жизни и влияет на все, от нашей продуктивности до привычных перекусов и даже на потребление энергии».

Барбадос признан самым дорогим местом для тех, кто работает дома: они тратили около 370 евро на широкополосную связь, мобильные данные и основные услуги, такие как освещение, отопление и питание ноутбука. За ним следует Испания с ежемесячной стоимостью 346 евро, а затем Германия с 335 евро. На 4 месте Дания с 328 евро, а затем Португалия с примерно 307 евро. Следующие позиции занимают Австралия, Ирландия, Колумбия, Великобритания и Бельгия.

Что касается самых дешевых стран, то Азербайджан занимает первое место с расходами в 70 евро в месяц, за ним следует Украина с 82 евро и на третьем месте Сингапур с 96 евро.