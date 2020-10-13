Португалия: пятое место по продажам электромобилей в Европе

Вторник, 13 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: пятое место по продажам электромобилей в Европе

Португалия входит в число европейских стран, где продается больше всего электромобилей.

Эти данные содержатся в исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

В первой половине 2020 года 11% автомобилей, проданных в Португалии, были электрическими.

При этом гибридные и 100% электромобили составили равные доли на автомобильном рынке (около 6% каждого в общем объеме продаж).

Отчет, названный «Миссия (почти) выполнена», выпущен экологической ассоциацией Zero.

Португалию опережают только Нидерланды (13%), Финляндия (15%), Швеция (26%) и Норвегия (68%).

С точки зрения Zero, высокий показатель Норвегии связан с благоприятным налоговым режимом и хорошей сетью инфраструктур для зарядки - фактором, который, по мнению ассоциации, препятствовал покупке электромобилей в Португалии.

Ожидается, что к концу 2020 года доля электромобилей в общем объеме продаж в Европе достигнет 10%.

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