Португалия: пятое место по продажам электромобилей в Европе

Эти данные содержатся в исследовании Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

В первой половине 2020 года 11% автомобилей, проданных в Португалии, были электрическими.

При этом гибридные и 100% электромобили составили равные доли на автомобильном рынке (около 6% каждого в общем объеме продаж).

Отчет, названный «Миссия (почти) выполнена», выпущен экологической ассоциацией Zero.

Португалию опережают только Нидерланды (13%), Финляндия (15%), Швеция (26%) и Норвегия (68%).

С точки зрения Zero, высокий показатель Норвегии связан с благоприятным налоговым режимом и хорошей сетью инфраструктур для зарядки - фактором, который, по мнению ассоциации, препятствовал покупке электромобилей в Португалии.

Ожидается, что к концу 2020 года доля электромобилей в общем объеме продаж в Европе достигнет 10%.