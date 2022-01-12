Португалия: пятое место среди самых ценных паспортов в мире

Среда, 12 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: пятое место среди самых ценных паспортов в мире

Португальский паспорт позволяет владельцу посещать 187 стран без предварительной визы.

Как сообщает «The Henley Passport Index», есть только 13 стран, чьи паспорта позволяют посещать больше стран свободным транзитом.

Япония и Сингапур — страны с самыми ценными паспортами в мире, которые позволяют им путешествовать в 192 страны.

На втором месте Германия и Южная Корея (обе с выходом в 190 стран).

По-прежнему на подиуме Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (189 стран).

Далее следуют Австрия, Дания, Франция, Нидерланды и Швеция. Паспорта этих стран позволяют владельцам путешествовать в 188 стран без предварительной визы, что ставит их на четвертую позицию в рейтинге, перед Португалией и Ирландией.

Последнюю строчку в рейтинге (111) занимает Афганистан: его паспорт дает доступ только в 26 стран.

Индекс оценивает самые влиятельные паспорта мира на основе данных, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), и включает 199 различных паспортов и 227 международных пунктов назначения.

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