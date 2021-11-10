Португалия: пятое место в Европе по ценам на бензин

Цена за литр простого 95-го бензина в Португалии в третьем квартале года ставит это топливо на пятое место по цене в Европе, и все из-за налогового бремени, которое составляет 59% от окончательной стоимости.

Цена соответствует разнице в 55 центов за литр по сравнению со страной с самыми низкими ценами (Болгария) и 17 центов за литр против страны с самыми высокими ценами (Нидерланды), сообщает ERSE - Управление по регулированию энергетических услуг.

Что касается дизельного топлива, Португалия находится на шестом месте среди стран, которые продают самое дорогое простое дизельное топливо в Европейском союзе, с ценой, соответствующей разнице в 37 центов за литр по сравнению со страной с самыми низкими ценами (Мальта) и 24 цента за литр против страны с самыми высокими ценами (Швеция).