Португалия: пыталась похитить новорожденного...

Как сообщил источник в командовании PSP Порту, женщина 48 лет под видом медработника - надев медицинский халат - вошла в палату роддома в госпитале Сан-Жоау, где находились новорожденный ребенок и члены его семьи.

Женщина взяла младенца на руки, но отец заподозрил неладное и решил вызвать полицию. В результате дама была задержана и предстала в Суде по уголовным делам Порту, будучи обвиненной в попытке похищения. Ей назначена самая строгая мера пресечения - помещение в КПЗ.

В свою очередь, госпиталь Сан-Жоау объявил о проведении внутреннего расследования для «полного выяснения» обстоятельств попытки похищения новорожденного в роддоме этого медицинского учреждения, подчеркнув, что его результаты будут «обнародованы».

Ранее больница гарантировала, что все дети, находящиеся в Акушерском отделении (Serviço de Obstetrícia), имеют «постоянно дейстующий» электронный браслет, который издает сигнал тревоги, когда ребенок покидает пределы установленного периметра внутри отделения.

Больничный центр гарантирует, что «невозможно покинуть отделение вместе с новорожденным до тех пор, пока мать с ребенком не выпишут из роддома».

Также система безопасности предполагает, что вход и выход из Акушерского отделения осуществляются исключительно через дверь с электронным устройством доступа с помощью профессиональной карточки. Кроме того, ведется видеонаблюдение в коридоре, ведущем к отделению.

В больнице также сообщили, что в Акушерском отделении есть охрана/консьерж, и при каждом посещении на входе регистрируются данные документов, удостоверяющих личность, каждого члена семьи/посетителя и номер соответствующей койки.

Как заявило руководство госпиталя Сан-Жоау, «с тех пор как была установлена существующая система безопасности - более десяти лет назад - не было ни одного случая удавшегося похищения людей из Акушерского отделения».

«Безопасность людей, госпитализированных в Университетском больничном центре Сан-Жоау, является предметом постоянной заботы Совета директоров и его специалистов», говорится в заявлении.