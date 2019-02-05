Португалия: пыталась похитить новорожденного...

Вторник, 05 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: пыталась похитить новорожденного...

События восходят к вечеру субботы, 2 февраля.

Как сообщил источник в командовании PSP Порту, женщина 48 лет под видом медработника - надев медицинский халат - вошла в палату роддома в госпитале Сан-Жоау, где находились новорожденный ребенок и члены его семьи.

Женщина взяла младенца на руки, но отец заподозрил неладное и решил вызвать полицию. В результате дама была задержана и предстала в Суде по уголовным делам Порту, будучи обвиненной в попытке похищения. Ей назначена самая строгая мера пресечения - помещение в КПЗ.

В свою очередь, госпиталь Сан-Жоау объявил о проведении внутреннего расследования для «полного выяснения» обстоятельств попытки похищения новорожденного в роддоме этого медицинского учреждения, подчеркнув, что его результаты будут «обнародованы».

Ранее больница гарантировала, что все дети, находящиеся в Акушерском отделении (Serviço de Obstetrícia), имеют «постоянно дейстующий» электронный браслет, который издает сигнал тревоги, когда ребенок покидает пределы установленного периметра внутри отделения.

Больничный центр гарантирует, что «невозможно покинуть отделение вместе с новорожденным до тех пор, пока мать с ребенком не выпишут из роддома».

Также система безопасности предполагает, что вход и выход из Акушерского отделения осуществляются исключительно через дверь с электронным устройством доступа с помощью профессиональной карточки. Кроме того, ведется видеонаблюдение в коридоре, ведущем к отделению.

 В больнице также сообщили, что в Акушерском отделении есть охрана/консьерж, и при каждом посещении на входе регистрируются данные документов, удостоверяющих личность, каждого члена семьи/посетителя и номер соответствующей койки.

Как заявило руководство госпиталя Сан-Жоау, «с тех пор как была установлена существующая система безопасности - более десяти лет назад - не было ни одного случая удавшегося похищения людей из Акушерского отделения».

«Безопасность людей, госпитализированных в Университетском больничном центре Сан-Жоау, является предметом постоянной заботы Совета директоров и его специалистов», говорится в заявлении.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья