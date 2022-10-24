Португалия: рабочие Autoeuropa требуют повышения зарплаты

Рабочая комиссия Autoeuropa хочет «чрезвычайного повышения» заработной платы, чтобы противостоять росту инфляции.

В заявлении, отправленном 21 октября, после встречи с руководством работники просят о повышении на 5% в декабре и повторном обновлении в январе 2023 года.

«Резкий рост стоимости жизни, который мы все наблюдаем в стране, требует от компании чрезвычайного повышения заработной платы», - говорится в документе.

Таким образом, если уровень инфляции в 2022 году составляет 8%, рабочие хотят обновить в начале года 2% относительно соглашения и еще 1%, отражающий инфляцию.

Давайте рассмотрим практический пример для брутто-зарплаты в 1000 евро: в декабре работники получают еще 50 евро за этот месяц и 250 евро за 50 евро за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь. То есть еще 300 евро всего.

Начиная с 2023 года, взяв за отправную точку валовую сумму в 1050 евро, рабочие хотят нового повышения на 3% - 2%, которые уже были предусмотрены в соглашении, и 1%, предложенный сейчас, если инфляция составит 8%.

«Мы понимаем и несколько раз сообщали компании, что, учитывая объем производства, ожидаемый в этом году , у компании есть все условия для применения внеочередного повышения заработной платы», - говорится в сообщении.