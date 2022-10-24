Португалия: рабочие Autoeuropa требуют повышения зарплаты

Понедельник, 24 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: рабочие Autoeuropa требуют повышения зарплаты

Рабочая комиссия предложила повысить зарплату на 5% в декабре, задним числом с ​​июля, и сделать еще одно повышение в январе, с учетом инфляции.

Рабочая комиссия Autoeuropa хочет «чрезвычайного повышения» заработной платы, чтобы противостоять росту инфляции.

В заявлении, отправленном 21 октября, после встречи с руководством работники просят о повышении на 5% в декабре и повторном обновлении в январе 2023 года.

«Резкий рост стоимости жизни, который мы все наблюдаем в стране, требует от компании чрезвычайного повышения заработной платы», - говорится в документе.

Таким образом, если уровень инфляции в 2022 году составляет 8%, рабочие хотят обновить в начале года 2% относительно соглашения и еще 1%, отражающий инфляцию.

Давайте рассмотрим практический пример для брутто-зарплаты в 1000 евро: в декабре работники получают еще 50 евро за этот месяц и 250 евро за 50 евро за июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь. То есть еще 300 евро всего.

Начиная с 2023 года, взяв за отправную точку валовую сумму в 1050 евро, рабочие хотят нового повышения на 3% - 2%, которые уже были предусмотрены в соглашении, и 1%, предложенный сейчас, если инфляция составит 8%.

«Мы понимаем и несколько раз сообщали компании, что, учитывая объем производства, ожидаемый в этом году , у компании есть все условия для применения внеочередного повышения заработной платы», - говорится в сообщении.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)