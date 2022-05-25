Португалия: рабочие получают 72 процента брутто-зарплаты

Чистая заработная плата работника со средней заработной платой и без детей в Португалии в 2021 году соответствовала 72,0% от полученной валовой суммы, что ниже среднего показателя в 75,4% по 38 странам ОЭСР, показывает исследование.

Эта цифра ставит Португалию выше среднего показателя по ОЭСР, где налоги и взносы на социальное обеспечение в 2021 году составляли 24,6% от того, что получал одинокий работник без детей и со средней зарплатой.

Португалия является 12-й страной, где разница между валовой стоимостью и чистой стоимостью больше.

Первое место занимает Бельгия, где вес налогов и взносов поглощал 39,8% валовой заработной платы, за ней идут Дания, Германия и Литва со ставками выше 35%.

Самые низкие средние ставки налогов, уплачиваемых работниками, были зафиксированы в Коста-Рике (10,5%), Мексике (10,2%), Чили (7,0%) и Колумбии (0,0%).