Португалия: рабочие урезали расходы на еду из-за инфляции

Более половины (54%) португальских рабочих предполагают, что они «значительно» сократили свои расходы, чтобы справиться с ростом инфляции, и только 15% заявляют, что мало или вообще ничего не нужно было менять, чтобы соответствовать текущим условиям.

Сокращение расходов больше всего затронуло людей со краткосрочными контрактами (65% против 51% у нанятых на неопределенный срок).

Согласно исследованию, проведенному Netsonda для Edenred Portugal, продукты питания действительно были той категорией, в которой португальцы больше всего сократили свои расходы.

Более шести из десяти респондентов заявили, что сократили суммы, потраченные на продукты, по сравнению с периодом, предшествовавшим росту цен.

После продуктов питания (64%), другими областями, в которых португальцы больше всего сократили свои расходы, были туризм (57%), категория отдыха/спорта (54%), топливо (45%) и технологии (40%).

Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией, которая провела в ноябре около тысячи интервью для сбора этой информации, произошло сокращение расходов на электроэнергию (29%) и другие товары первой необходимости (21%), такие как личные вещи или предметы бытовой гигиены.

Португальские рабочие стали реже ходить в рестораны (82%), а две трети тех, кто сократил этот вид расходов, теперь покупают меньше продуктов в супермаркете и в настоящее время больше планируют питание, в дополнение к снижению количества и качества продуктов в блюде.

Филипа Мартинш, управляющий директор Edenred Portugal, указывает, что «как с социальной, так и с экономической точки зрения эти данные вызывают тревогу» , поскольку «они показывают растущий риск недоедания и, в экстремальных ситуациях, голода среди активного населения».