Португалия: работа, которая не приносит денег...

Согласно ей, более 1,1 миллиона португальцев (т.е. около 10% населения) бедны, хотя и работают.

«В Португалии насчитывается 10,8% трудящихся, которые бедны. Это означает, что иметь работу недостаточно, чтобы выбраться из бедности», - заявил глава EAPN Portugal падре Жардинь Морейра.

Он подчеркнул, что «недостаточно иметь «какие-то» деньги для жизни, адекватной человеческому достоинству, необходимо иметь достаточный доход, который позволяет удовлетворить семейные потребности».

По словам Жардинь Морейра, «существует нехватка достойных рабочих мест. «Работа многих людей нестабильна, и зачастую иметь только одну работу недостаточно, т.е. зарплаты от одной работы недостаточно для удовлетворения потребностей семьи».

Согласно Евростату, в 2017 году доля людей, которым грозит бедность или социальная изоляция, составляла в Португалии 23,3%, что выше среднего показателя в ЕС (22,5%).

В Португалии считаются бедными люди, которые зарабатывают менее 60% от среднего дохода на один взрослый эквивалент, с учетом состава семьи. В 2016 году этот доход составлял 756 евро в месяц в 2016 году, поэтому люди с доходом 454 евро («порог бедности») считались бедными.