Португалия: работа в Лиссабоне и Алгарве

Два из самых густонаселенных районов Португалии находятся среди европейских регионов, где занятость выросла больше всего в 2017 году, при этом Алгарве и Большой Лиссабон стали лидерами в создании рабочих мест. В группу лидера также вошли Мальта и Центральная Богемия (Чехия).

При этом первое место в ЕС занял регион Франции Майот, где занятость выросла больше всего в 2017 году. Алгарве обогнал Большой Лиссабон, который занял седьмое место. Свежие данные Евростата показывают, что регионы Алгарве и Большого Лиссабона входят в число девяти регионов ЕС, где занятость увеличилась больше всего в 2017 году. В Алгарве занятость выросла на 5,3 процента, что является вторым показателем в ЕС, в то время как в Большом Лиссабоне занятость увеличилась на 4,1 процента, в результате чего португальская столица поднялась до седьмой позиции.

Исследователи разделили Европейский Союз на 253 региона и обнаружили, что 90 процентах из них количество занятых в 2017 году выросло. Рост во французском Майоте составил 7,7%, на Мальте и в Центральной Богемии - 5,3%, пишет ТАСС.

Представители Евростата сообщили также, что в 19 регионах ЕС рост занятости превысил три процента. Статистическое управление Европейского союза далее подчеркнуло, что в 2017 году из 253 регионов только 26 сократилось число рабочих мест, а в двух стагнация. Среди 26 регионов, в которых наблюдалось сокращение числа рабочих мест, наиболее значимыми были регион Базиликата в Италии (-2,7 процента), Камбрия в Великобритании (-2,4 процента), центральные и западные регионы Литвы (-2,1 процента), Южный Йоркшир, в Соединенном Королевстве (-2 процента) и итальянская Лигурия (-1,9 процента)