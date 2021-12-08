Португалия: работникам будет сложно доказать увеличение расходов на удаленку

Удаленная работа снова станет обязательной в течение недели со 2 по 9 января, и уже вступит в силу новый закон о дистанционной работе, который требует от компаний оплачивать дополнительные расходы работников, работающих на расстоянии.

Новый закон предусматривает, что «все дополнительные расходы, которые, несет работник как прямое следствие приобретения или использования оборудования и компьютерных или телематических систем, необходимых для выполнения работы…, включая растущие затраты на энергию и монтаж сети…, а также затраты на обслуживание оборудования и систем».

Однако, чтобы получить компенсацию за увеличение расходов, работники должны будут предоставить доказательства того, что у них были дополнительные или более высокие расходы на удаленную работу по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Однако юристы ожидают трудностей в применении новых правил, а именно, когда работник должен доказать работодателю, что у него стало больше затрат на удаленную работу.