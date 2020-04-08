Португалия: работникам метро начали проверять температуру

Метрополитен Лиссабона принял специальные меры для профилактики коронавируса. Начиная с понедельника, у работников подземки, а также компаний-подрядчиков и поставщиков услуг начали регулярно проверять температуру.

Данная мера на время эпидемии обязательна «для всех поставщиков услуг и проводится в добровольном порядке для работников метрополитена», она направлена для «защиты сотрудников и пассажиров». Об этом сообщает новостное агентство Lusa.

«Измерение температуры проводится бесконтактно, на безопасном расстоянии сотрудниками охраны при помощи цифровых термометров. Охранники используют маски и дезинфицируют руки после каждой процедуры», - цитирует руководство метрополитена агентство Lusa.

Напомним, ранее было принято решение сделать проезд в метро Лиссабона бесплатным на время карантина, чтобы пассажиры не контактировали с «точками заражения» - валидаторами.