Португалия: работники Carris выйдут на забастовку 22 марта

Пятница, 25 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: работники Carris выйдут на забастовку 22 марта

Профсоюз заявляет, что объявленная дата даст время «сторонам, а именно Carris, представить рабочим предложение» для переговоров о заработной плате.

Работники Carris представят уведомление о забастовке 22 марта, в день проведения пленарного заседания, с 10:00 до 15:00.

По словам Мануэля Оливейры из Национального союза водителей и других рабочих (SNMOT), после сегодняшней встречи между этой профсоюзной организацией, Союзом работников дорожного и городского транспорта Португалии (STRUP) и другими профсоюзами, представляющими работников Carris, было принято решение назначить забастовку и пленарное заседание на 22 марта.

По словам чиновника, объявленная дата даст время «сторонам, а именно Carris, представить предложение» для переговоров о заработной плате с рабочими и профсоюзами .

«Мы прилагаем все усилия, чтобы все профсоюзные организации рабочих Carris объединились и дали рабочим право голоса», - сказал он.

18 февраля руководство Carris представило профсоюзам предложение об увеличении заработной платы на 20 евро, что STRUP по-прежнему считает «крайне недостаточным».

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