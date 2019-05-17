Португалия: работники Comboios de Portugal объявили о забастовке

Компания Comboios de Portugal предупреждает о том, что в связи с забастовкой профсоюза работников железной дороги (Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante) 20 и 21 мая рейсы по стране могут быть отменены. Прогнозируется, что в забастовке примут участие около 1000 сотрудников. Также в компании не исключают «нарушения движения поездов» 19 и 22 мая.

Клиентам, у которых уже есть билеты на эти даты на поезда Alfa Pendular, Intercity, Interregional, Regional Celtic, CP, возместят ущерб. При этом запросы на возврат денег должны быть направлены через кассу или на сайте cp.pt в течение 10 дней после окончания забастовки.