Португалия: работники CP проведут новые забастовки

Четверг, 19 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: работники CP проведут новые забастовки

Железнодорожный профсоюз SFRCI объявил о двух новых частичных забастовках в городских районах Порту и Лиссабона.

Участники требуют повышения заработной платы.

Частичная забастовка в городских районах Порту пройдет с 05:00 до 08:30 23 мая, а в городских районах Лиссабона - 27 мая с 17:00 до 21:00, говорится в сообщении руководства профсоюза.

Профсоюз, который представляет большинство работников коммерческих и транспортных служб, посчитал, что повышение шкалы окладов на 0,9% не является «приемлемой величиной» по сравнению с постоянной потерей покупательной способности.

Профсоюз утверждает, что руководство компании и органы опеки «не могут оставаться равнодушными к зверскому повышению стоимости жизни».

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