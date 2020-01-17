Португалия: работники отелей Алгарве требуют повысить зарплату

Пятница, 17 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: работники отелей Алгарве требуют повысить зарплату

Профсоюз намерен добиться повышения оплаты труда 60 тысячам работникам.

В Алгарве профсоюз работников гостиничного бизнеса обратились с петицией к правительству и требуют увеличить зарплату 60 тысячам работникам. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на лидеров профсоюза.

По словам протестующих, доходы от туристического бизнеса в южном регионе бьют рекорды, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

«Низкие доходы, отсутствие стабильности, увеличение нагрузки рабочих, нарушения трудовых прав не только отражается на самих работниках, но и на качестве предоставляемых услуг», - заявил лидер профсоюза STIHTRSA Тьяго Жасинту.

По его словам, каждый второй работник в Алгарве получает минимальную заработную плату, в размере 635 евро. Жасинту подчеркнул, что владельцы гостиничного бизнеса должны справедливо распределить между подчиненными «богатство, созданное совместными усилиями», а не замораживать размер зарплат.

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