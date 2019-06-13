Португалия: работники паромной компании Soflusa планируют забастовку

Четверг, 13 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: работники паромной компании Soflusa планируют забастовку

Причиной забастовки работников парома является недовольство заработной платой.

В Лиссабоне работники паромной компании Soflusa объявили о новой дате забастовки. Ранее они планировали проведение акции в четверг, 13 июня. Однако, сейчас она была перенесена на 18 июня.

День забастовки перенесли из-за назначенной встречи представителей Soflusa с португальскими властями. Состоится ли обещанное проведение акции 18 июня будет зависеть от того, как пройдут переговоры с чиновниками. Компания выразила надежду, что на встрече удовлетворят все предъявленные ими требования.

Причиной забастовки работников парома является недовольство заработной платой.

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