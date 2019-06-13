Португалия: работники паромной компании Soflusa планируют забастовку

В Лиссабоне работники паромной компании Soflusa объявили о новой дате забастовки. Ранее они планировали проведение акции в четверг, 13 июня. Однако, сейчас она была перенесена на 18 июня.



День забастовки перенесли из-за назначенной встречи представителей Soflusa с португальскими властями. Состоится ли обещанное проведение акции 18 июня будет зависеть от того, как пройдут переговоры с чиновниками. Компания выразила надежду, что на встрече удовлетворят все предъявленные ими требования.



Причиной забастовки работников парома является недовольство заработной платой.