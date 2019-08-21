Португалия: работники Super Bock объявили о забастовке

Среда, 21 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: работники Super Bock объявили о забастовке

Она запланирована на 27 и 28 августа.

Работники фирмы LETA, которая отвечает за сектор логистики пивоваренной компании Super Bock объявила о забастовке. Она запланирована на 27 и 28 августа.

«Как следствие отсутствие прогресса в переговорах между работатодателями и работниками, было решено оставить в силе заявление о забастовке», - говорится в сообщении профсоюза работников сельского хозяйства, пищевой и табачной промышленности (Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal).

Сообщается, что работники недовольны условиями труда, оплатой ночных смен и сверухрочной работы. Как забастовка повлияет на производство продукта и его доставку не сообщается.

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