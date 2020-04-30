Португалия: работников туриндустрии могут направить в сельское хозяйство

Четверг, 30 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: работников туриндустрии могут направить в сельское хозяйство

Предложение озвучил госсекретарь по вопросам миграции.

В правительстве рассматривают возможность направить часть иммигрантов, которые до пандемии работали в туристической сфере, в сельское хозяйство. Такое предложение озвучил госсекретарь по вопросам миграции Estado para a Integração e as Migrações Клаудия Перейра.

По ее словам, сейчас в этих двух сферах экономики наблюдается дисбаланс: туристическая индустрия серьезно пострадала от кризиса, вызванного пандемией, а в сельском хозяйстве не хватает рабочих рук. При этом, по словам чиновницы, большая часть работающих в туризме и учреждениях общественного питания – иммигранты. По ее словам, в правительстве «работают над решением этой проблемы».

«Это одна из проблем, которую мы анализируем. Вероятно часть этих работников будет направлена ​​в сельское хозяйство», - предположила она.

Перейра сослалась на оценку ситуации, проведенную Институтом занятости и профессиональной подготовки (Instituto do Emprego e Formação Profissional). По данным специалистов, в регионах с развитой туристической отраслью, таких как Алгарве, тем не менее, неизбежен рост безработных.

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