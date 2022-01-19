Португалия: работодатели отказываются от четырехдневной рабочей недели

Поскольку страна все еще восстанавливается после последствий пандемического кризиса, сейчас обсуждение четырехдневной рабочей недели не является приоритетом, как того хочет PS.

Конфедерации работодателей не отвергают идею с самого начала, но понимают, что она не является приоритетной, и предупреждают, что низкий уровень производительности в стране препятствует внедрению этой модели, по крайней мере, в ближайшие годы.

Идея сокращенной рабочей недели не нова, она возникла более трех столетий назад, но пандемия дала ей новую жизнь.

В 2021 году Испания рассматривала возможность эксперимента с 32-часовой рабочей неделей, чтобы стимулировать создание рабочих мест, в то время, когда рынок труда был потрясен Covid-19.

Некоторые чиновники даже предупреждают, что в нынешних условиях сокращение рабочей недели может иметь катастрофические последствия в большинстве секторов.

Без заметного повышения производительности компаниям пришлось бы нанимать больше работников для того же уровня производства, что представляет собой увеличение затрат на рабочую силу и большие трудности в организации графиков, и все это это в контексте нехватки рабочей силы.