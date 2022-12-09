Португалия: работы на кольцевой лиссабонского метро дорожают

Работы по запуску кольцевой линии лиссабонского метро обойдутся дороже. Увеличение конечной цены может составить до 30% , предположил государственный секретарь по вопросам мобильности Жоржи Делгадо.

Вина лежит на инфляции цен на материалы , которая также привела к пересмотру в сторону увеличения работ по расширению Metro do Porto.

«Предыдущие цифры были выведены с учетом бюджета на тот момент. В настоящее время мы отмечаем, что цены намного выше», - отметил государственный секретарь по вопросам мобильности.

Первоначально общий объем инвестиций, предусмотренных для этого этапа расширения Metropolitano de Lisboa, составлял 210,2 млн евро в соответствии с постановлением Совета министров, утвержденным 13 декабря 2018 года.

Эта сумма будет софинансирована в размере 127,2 млн евро Фондом окружающей среды и 83 миллиона Фондом сплочения через POSEUR - Оперативную программу устойчивого и эффективного использования ресурсов.

Цена работ по кольцевой линии Metro de Lisboa может вырасти еще на 38,16 млн. Если не будет изменений в финансировании POSEUR, общие расходы могут возрасти до 248,36 млн евро.

С 21 мая до конца 2022 года действует исключительный режим, который позволяет любому подрядчику, поставщику товаров или поставщику услуг подать запрос на внеочередной пересмотр цены при условии, что определенный материал, вид труда или оборудование составляет или будет составлять во время выполнения, по крайней мере, 3% от договорной цены, а скорость изменения стоимости в годовом исчислении равна или превышает 20%.

Новый проект расширения Лиссабонского метрополитена планирует соединить Рату с Кайш-ду-Содре с новыми станциями в Сантуше и Эштреле и, таким образом, создать новую взаимосвязанную зеленую линию.

Ожидается, что работы завершатся между концом 2023 и началом 2024 года, а открытие новой линии для публики ожидается в последнем квартале 2024 года.

Когда кольцевая была первоначально представлена ​​в 2017 году, план предусматривал завершение работ к концу 2021 года.