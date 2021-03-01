Португалия: радио станет более португальским

Минимальная обязательная квота на португальские произведения в музыкальной радиопрограмме будет составлять 30% с 27 февраля, с вступлением в силу постановления, опубликованного 29 января в Diário da República.

В постановлении сказано, что «по прошествии более 10 лет пора обновить минимальную долю португальского языка в музыке на национальных радиостанциях, таким образом выполняя задачу, которая стоит перед каждым: продвижение музыки и португальского языка».

Об увеличении обязательной минимальной квоты на португальскую музыку в музыкальной радиопрограмме с 25% до 30% было объявлено 14 января министром культуры Грасой Фонсека в рамках мер реагирования на пандемию Covid-19 с целью «увеличить распространение португальской музыки» и «показать признательность авторам, артистам и продюсерам».

На следующий день после объявления Португальская вещательная ассоциация (APR) и Христианская ассоциация радио (ARIC) выступили против этой меры, заявив о ее неэффективности.

Однако в конце января более 450 португальских музыкантов и авторов, которые к тому времени присоединились еще к сотням, подписали обращение, в котором призвали публику слушать их музыку по радио, приветствуя увеличение минимальной доли португальской музыки до 30%.

В тексте артисты подчеркнули, что им нужен контакт с публикой, и музыкант чувствует, когда его слышат.