Португалия: радио зовет пройти дорогой ветряных мельниц

Понедельник, 05 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: радио зовет пройти дорогой ветряных мельниц

7 апреля, в Национальный день мельниц, радио TSF приглашает плотнее познакомиться с португальским мельничным делом.

В сотрудничестве с Rede Portuguesa de Moinhos радио предоставит слово мельникам и откроет двери мельниц с севера до юга Португалии.

Обычно 7 апреля португальские мельницы открывали двери гостям и туристам. Но в 2020 году праздник не состоялся, да и в 2021 пандемия снова вынуждает португальские ветряные мельницы оставаться закрытыми для публики в этот традиционный день открытых дверей.

Поскольку мельницы не могут принимать посетителей, на помощь пришло радио, чтобы рассказывать истории о крылатых великанах и их хозяевах-мельниках, создавая в некотором роде иллюзию «открытых дверей», несмотря на ограничения.

Маршрут ветряных мельниц по радио - результат партнерства между TSF и Rede Portuguesa de Moinhos. Передача начнется утром на севере Португалии, в Мире. После завтрака программа сворачивает на юг, в Одемиру, и прибудет в центр страны, в Торреш-Ведраш, во время обеда.

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