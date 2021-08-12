Португалия: расчетный уровень безработицы снизился до 6,7 процентов

Четверг, 12 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: расчетный уровень безработицы снизился до 6,7 процентов

Таковы данные Национального института статистики.

Это на 0,4 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в предыдущем квартале, и на 1,0 п.п. выше, чем в том же квартале 2020 года, и на 0,3 п.п. по сравнению со 2 кварталом. 2019 года.

Согласно статистике занятости за второй квартал 2021 года, опубликованной 11 августа Национальным институтом статистики (INE), «уровень безработицы оценивается в 6,7%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в предыдущем квартале, и на 1,0 процентных пункта выше. по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года и на 0,3 п.п. выше, чем во 2 квартале 2019 года».

INE также отметил, что количество безработных «оценивается в 345 700 человек, уменьшилось на 4,0% (14400) в предыдущем квартале».

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