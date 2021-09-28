Португалия: расход топлива в августе вырос на 17 процентов

Вторник, 28 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: расход топлива в августе вырос на 17 процентов

Тенденция роста сохраняется с февраля 2021 года.

Потребление топлива в Португалии увеличилось на 17% в августе по сравнению с тем же месяцем 2020 года и на 4% по сравнению с июлем, сохраняя восходящую траекторию, начатую в феврале, сообщает Регулирующий орган для энергетических услуг (ERSE).

Потребление в августе было на 17% выше (561 килотонна), чем за тот же период 2020 года, с увеличением потребления авиационного топлива (64,2%), бензина (11,5%), дизельного топлива (11,4%) и сжиженного нефтяного газа. (9,1%).

По сравнению с июлем, общемировое потребление топлива увеличилось на 25,15 тыс. тонн - в основном из-за снятия пандемических ограничений, а также обычного сезонного эффекта летних отпусков.

По словам регулятора, гипермаркеты остаются наиболее конкурентоспособными продавцами в области дорожного топлива, за ними следуют операторы сегмента низкой стоимости.

Самые низкие цены на дизельное топливо и бензин в августе были зарегистрированы в Браге, Каштелу-Бранку и Сантарене, а самые высокие - в Брагансе, Беже, Лиссабоне и Фару.

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