Португалия: расход топлива в декабре увеличился на 19,4 процента

Вторник, 01 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: расход топлива в декабре увеличился на 19,4 процента

Наиболее значительный рост наблюдался в расходе авиационного топлива.

Согласно данным Управления по регулированию энергетических услуг (ERSE), потребление топлива на основе нефти увеличилось на 102,6 килотонн в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что представляет собой рост на 19,4%.

По данным Бюллетеня рынка топлива, наиболее значительный рост наблюдался в потреблении авиакеросина с ростом в годовом исчислении на 77,1%, далее следуют бензин (+20,2%) и дизельное топливо (+13,8%).

Только потребление сжиженного нефтяного газа (СУГ) в декабре снизилось на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Самые низкие цены на дизельное топливо и бензин были зарегистрированы в Браге, Сантарене и Коимбре, а самые высокие - в Брагансе, Беже, Фару и Лиссабоне.

Что касается баллонов сжиженного нефтяного газа (бутана и пропана), Брага, Браганса, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал зарегистрировали самые низкие цены для континентальной Португалии, а Коимбра, Сетубал и Эвора - самые высокие.

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