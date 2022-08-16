Португалия: расход топлива в июне вырос на треть

ERSE сообщает, что потребление топлива, полученного из нефти, увеличилось на 82,48 килотонны.

Согласно Бюллетеню рынка топлива и СУГ, «потребление топлива, полученного из нефти в июне 2022 года было на 31,1% выше (+82,48 тыс. тонн), чем за тот же период 2021 года».

Наиболее значительный рост наблюдался в потреблении авиатоплива: рост в годовом исчислении составил 119,9%, за ним следуют бензин (+3,3%) и дизельное топливо (+1,5%).

Только потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в июне снизилось на 10,1% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

По сравнению с маем мировое потребление нефтяного топлива снизилось на 65,35 тыс. тонн, что представляет собой снижение на 9,2%.

Что касается баллонов сжиженного нефтяного газа (бутана и пропана), Брага, Вила-Реал, Виана-ду-Каштелу и Визеу зарегистрировали самые низкие цены для континентальной Португалии, в то время как Сетубал, Эвора и Лейрия имеют самые высокие цены.