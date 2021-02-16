Португалия: расходы на электричество переходят на граждан

Вторник, 16 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: расходы на электричество переходят на граждан

С приходом удаленной работы потребление электричества в семьях выросло, а на производстве упало.

В период с марта по декабрь 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 14,9% в домохозяйствах, снизилось на 18,3% в сфере услуг и упало на 5,6% в промышленности, сообщает Агентство по энергии (Adene).

Агентство также отмечает, что «во всей экономической деятельности, помимо потребления электроэнергии, связанной с железнодорожным транспортом, сельским хозяйством и рыболовством, потребление электроэнергии в рассматриваемый период в 2020 году снизилось на 3,8% по сравнению с 2019 годом».

Adene пояснило, что закрытие значительной части сферы услуг и промышленности, а также удаленная работа «означают для значительной части населения больше времени дома и, как следствие, большее потребление энергии в домах».

За тот же период потребление природного газа увеличилось на 17,5% в бытовом секторе и уменьшилось на 20,3% и 9,0% в секторах услуг и промышленности соответственно.

Таким образом, можно утверждать, что пандемия вызвала серьезное изменение модели потребления энергии, и это отразится на благосостоянии португальцев.

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