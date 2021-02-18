Португалия: расходы на маски и гель можно внести в IRS. Но не все...

Закономерно это вызвало увеличение расходов семей на приобретение этих средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

С целью снижения финансовой нагрузки на домохозяйства НДС, применяемый к респираторным маскам и дезинфицирующему гелю, был снижен с 23 до 6%.

Кроме того, пр подаче IRS в 2021 году расходы на респираторные маски и дезинфицирующий гель рассматриваются как расходы на здоровье и, как таковые, подлежат вычету из подоходного налога, позволяя семьям вернуть часть денег, потраченных на покупку этих товаров.

Однако, как поясняет налоговая служба (AT), для этого необходимо выполнить следующие условия:

- данные расходы должны быть указаны в фактурах, направляемых в налоговые органы;

- эмитенты данных фактур (экономические агенты) должны быть интегрированы, в соответствии с португальской классификацией экономической деятельности (CAE), в следующие секторы деятельности:

Seção Q, classe 86 – Atividade de saúde humana;

Seção G, classe 47730 – Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados;

Seção G, classe 47740 – Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados;

Seção G, classe 47782 – Comércio a retalho de material óptico em estabelecimentos especializados.

В этом случае фактуры автоматически передаются в налоговые органы, и понесенные расходы также автоматически учитываются в расходах на здоровье потребителя. Однако вам следует проверить в разделе e-fatura, действительно ли фактуры были переданы AT поставщиком товаров.

Напомним, что AT учитывает 15% всех медицинских расходов, независимо от того, освобождены они от НДС или нет, но не более чем на сумму 1.000 евро.

Вопрос-ответ

- В прошлом году приобрел в швейной мастерской несколько респираторных масок. Могу ли включить их стоимость в IRS в расходы на здоровье?

- Нет, эти расходы не подлежат вычету из подоходного налога в качестве расходов на здоровье, поскольку маски были приобретены в заведении, которое не интегрировано в какой-либо секторов деятельности с CAE, связанным со здоровьем.

- Обычно покупал дезинфицирующий гель в супермаркете. Могу ли включить эти расходы в IRS?

- Да, если супермаркет имеет CAE в области здравоохранения (CAE - Сomércio a retalho de produtos farmacêuticos) и была запрошена отдельная фактура на эти товары (поскольку у супермаркетов есть и другие CAE) с указанием вашего NIF.

Также сам дезинфицирующий гель должен подпадать под пониженную ставку НДС - IVA (6%), т.е. соответствовать одной из двух технических спецификаций, которые правительство определило в своем постановлении, а именно:

- быть дезинфицирующим средством для кожи с содержанием этилового спирта (CAS № 64-17-5) в объеме (% об. / об.) не менее 70%;

- быть дезинфицирующим средством для кожи с содержанием изопропилового спирта (CAS № 67-63-0) в объеме не менее 75%.

При этом активный компонент и его объемное содержание в продукте для дезинфекции кожи должны быть четко указаны на этикетке.

- Могут ли налоговые органы потребовать рецепт на маски или гель?

- Нет. Поскольку к респираторным маскам и дезинфицирующему гелю применяется ставка НДС в размере 6%, расходы на эти продукты автоматически считаются расходами на здоровье для целей IRS.

Рецепт врача требуется только в том случае, если расходы на здоровье связаны с продуктами, ставка НДС на которые составляет 23%.