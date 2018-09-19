Португалия: «расистский» вопрос

Среда, 19 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: «расистский» вопрос

Случай обнародовала газета Jornal de Notícias.

Издание сообщило, что в нескольких школах в Лиссабоне и Порту ученикам были розданы опросники, в которых, среди прочих, были вопросы о происхождении (origem) их родителей: «portuguesa, cigana, chinesa, africana, Europa de Leste, indiana, brasileira».
Ряд граждан цыганской национальности - членов семей детей сочли этот вопрос «расистким» и подали жалобы в Верховный комиссариат по миграции (ACM), Комиссию по вопросам равноправия и борьбы с расовой дискриминацией (CICDR), а также государственному секретарю по вопросам гражданства и равенства Розе Монтейру.
CICDR начала собственное расследование относительно «расисткого» опросника. Уже известно, что его подготовила CLOO - консалтинговая фирма по поведенческой экономике. Исследование, координируемое Дианой Оргиан, имело целью «улучшить образовательные методы в Португалии».

Если обвинения подтвердятся, компания CLOO может быть оштрафована на сумму до 8 тыс. евро.

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