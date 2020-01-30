Португалия: расписание нового рейса SkyUp Лиссабон-Киев

Четверг, 30 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: расписание нового рейса SkyUp Лиссабон-Киев

Новый рейс запустят 30 марта.

Компания SkyUp Airlines опубликовала информацию о расписании и стоимости нового прямого рейса Лиссабон-Киев, который запустят с 30 марта.

Прямой рейс между португальской и украинской столицей будет проходить дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Киева в 17.10 (по местному времени), прибытие в Лиссабон в 20.10 (по местному времени). В обратном направлении вылеты планируются в 21.10 (по лиссабонскому времени), приземление в Киеве в 3.50 (местное время).

Стоимость билета составит 99 евро в одну сторону, однако онлайн-платформами по продаже билетов может взиматься комиссия.

Авиакомпания SkyUp основана в июне 2017 года, располагает парком из десяти самолетов: шестью самолетами Boeing 737-800, двумя самолетами Boeing 737-700 и двумя самолетами Boeing 737-900 ER. По состоянию на 1 января 2020 года авиакомпания перевезла 1 709 632 пассажира.

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