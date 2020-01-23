Португалия: расписание транспорта в режиме реального времени

Со вторника в приложении онлайн-сервиса по бронированию такси Uber появится новая услуга. Пользователи, проживающие в Лиссабоне, смогут проверить расписание поездов, метро, паромов, трамваев и автобусах в столице в режиме реального времени.



По словам представителей онлайн-платформы, Uber таким образом планирует «внести свой вклад в сокращении использования автомобилей в крупных городах и повышение мобильности их жителей». Пока услуга будет доступна только в столице. Для того чтобы получить консультации по маршруту, достаточно внести желаемый пункт назначения в приложении. Программа предложит несколько вариантов с различными видами транспорта, а также проинформирует о цене за проезд.



В настоящее время Uber работает в Лиссабоне, Порту, Алгарве, Браге, Гимарайнше, Коимбре, Авейру и Мадейре. Приложение в Португалии было загружено 2,5 млн раз.