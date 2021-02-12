Португалия: расписание занятий и экзаменов изменились

Правительство опубликовало новый школьный календарь со всеми изменениями, внесенными в связи с новыми ограничениями. Пасхальные каникулы были сокращены, а национальные экзамены были отложены на более поздний срок из-за двухнедельного перерыва в занятиях.

Первое изменение - вместо традиционного трехдневного перерыва для празднования карнавала ученики будут проводить занятия без перерыва.

На Пасху школьников также ждет короткий перерыв. Изначально школьные каникулы были запланированы с 24 марта по 6 апреля. Теперь они сократятся до четырех дней, с 29 марта по 1 апреля.

Для всех классов школьные летние каникулы начнутся позже. Окончание третьего семестра назначено на 18 июня вместо 9 июня для учащихся 9, 11 и 12 классов, на 23 июня вместо 15 июня для 7, 8 и 10 классов и на 8 июля вместо 30 июня для дошкольников, 1 и 2 циклов.

Государственные экзамены перенесены на июль и сентябрь. Первоначально национальные экзамены (11 и 12 классы) планировались с 17 июня по 6 июля (первый этап) и с 21 по 27 июля (второй этап). Теперь первый этап национальных экзаменов будет проходить между 2 и 16 июля с оглашением результатов 2 августа, а вторая фаза - между 1 и 7 сентября, результаты будут размещены 16 сентября.

С этим изменением заявки на получение высшего образования также могут измениться, как и в 2020 году, но об этом будет объявлено позже Национальной комиссией по доступу к высшему образованию.

Что касается выпускных экзаменов 9 класса, то они первоначально должны были проводиться с 17 по 25 июня (первый этап) и с 20 по 22 июля (второй этап). В новом календаре тесты будут проходить с 28 июня по 2 июля (первый этап), результаты будут опубликованы 19 июля, и с 21 по 23 июля (второй этап), а результаты будут озвучены 3 августа.

Тесты по физическому воспитанию и художественной выразительности, проводимые во втором классе, были отменены. Устный экзамен для 5 класса по английскому языку будет проводиться с 27 мая по 9 июня, а не с 17 по 26 мая (в даты, ранее назначенные для 8 класса). Правительство не дало никаких новых указаний относительно устных тестов для 8 класса.

Остальные тесты для 2, 5 и 8 классов пройдут с 14 по 21 июня. Первоначальные даты были с 4 по 18 июня.