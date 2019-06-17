Португалия: распродажи по новым правилам

Понедельник, 17 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: распродажи по новым правилам

Цель поправок состоит в том, чтобы цены на распродажах отражали «реальные пропорции».

Правительство Португалии утвердило новые поправки в законе о распродажах и скидках, которые защитят права потребителей. Согласно новым правилам, продукция на распродажах должна быть по цене ниже наименьшей цены за последние три месяца. Теперь предприниматели обязаны отчитываться о скидках перед Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

«Должна быть предложена скидка по отношению к самой низкой цене за последние 90 дней до распродажи», - пояснили в правительстве.

Цель поправок состоит в том, чтобы цены на распродажах отражали «реальные пропорции», поскольку некоторые недобросовестные предприниматели имеют обыкновение завышать цены на товары непосредственно перед распродажей.

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