Португалия: распродажи по новым правилам

Правительство Португалии утвердило новые поправки в законе о распродажах и скидках, которые защитят права потребителей. Согласно новым правилам, продукция на распродажах должна быть по цене ниже наименьшей цены за последние три месяца. Теперь предприниматели обязаны отчитываться о скидках перед Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

«Должна быть предложена скидка по отношению к самой низкой цене за последние 90 дней до распродажи», - пояснили в правительстве.

Цель поправок состоит в том, чтобы цены на распродажах отражали «реальные пропорции», поскольку некоторые недобросовестные предприниматели имеют обыкновение завышать цены на товары непосредственно перед распродажей.