Португалия рассчитывает на стабилизацию отношений между РФ и ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Наша позиция всегда заключалась в стремлении привести в надлежащее состояние отношения с РФ», — отметил он в интервью.

При этом дипломат признал, что санкционный режим ЕС в отношении Москвы частично связан с реализацией Минских соглашений по Украине, поэтому отмена ограничений «будет зависеть от позитивных изменений в этом процессе», пишет iz.ru.

В субботу, 24 ноября, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лиссабоне.

15 ноября заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что России и ЕС необходима жизнеспособная стратегия сотрудничества. По его словам, чем дольше в отношениях Москвы и Брюсселя будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет вернуться к полноценному взаимодействию.