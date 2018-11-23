Португалия рассчитывает на стабилизацию отношений между РФ и ЕС
Лиссабон рассчитывает на восстановление устойчивых отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС).
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.
«Наша позиция всегда заключалась в стремлении привести в надлежащее состояние отношения с РФ», — отметил он в интервью.
При этом дипломат признал, что санкционный режим ЕС в отношении Москвы частично связан с реализацией Минских соглашений по Украине, поэтому отмена ограничений «будет зависеть от позитивных изменений в этом процессе», пишет iz.ru.
В субботу, 24 ноября, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лиссабоне.
15 ноября заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что России и ЕС необходима жизнеспособная стратегия сотрудничества. По его словам, чем дольше в отношениях Москвы и Брюсселя будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет вернуться к полноценному взаимодействию.
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