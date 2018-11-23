Португалия рассчитывает на стабилизацию отношений между РФ и ЕС

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия рассчитывает на стабилизацию отношений между РФ и ЕС

Лиссабон рассчитывает на восстановление устойчивых отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС).

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Наша позиция всегда заключалась в стремлении привести в надлежащее состояние отношения с РФ», — отметил он в интервью.

При этом дипломат признал, что санкционный режим ЕС в отношении Москвы частично связан с реализацией Минских соглашений по Украине, поэтому отмена ограничений «будет зависеть от позитивных изменений в этом процессе», пишет iz.ru.

В субботу, 24 ноября, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лиссабоне.

15 ноября заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что России и ЕС необходима жизнеспособная стратегия сотрудничества. По его словам, чем дольше в отношениях Москвы и Брюсселя будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет вернуться к полноценному взаимодействию.

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