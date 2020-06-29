Португалия: растет число иностранцев, получивших отказ во въезде в страну

Понедельник, 29 Июнь 2020 Португалия

Португалия: растет число иностранцев, получивших отказ во въезде в страну

Больше всего отказов получили граждане Бразилии.

Количество иностранцев, которые получили отказ во въезде в Португалии, выросло на треть (32,9%). Такие данные опубликованы в отчете об иммиграции, границах и убежище (RIFA).

Больше всего отказов во въезде зарегистрированы в аэропорту Лиссабона (4 823 или 96,6%). Чаще всего инспекторы иммиграционной службы разворачивают иностранцев с паспортами Бразилии (3965), Анголы (202), Гвинеи-Бисау (72) и Сенегала (54). Основными причинами в отказе, по данным статистики, являются отсутствие надлежащих документов и просроченная виза.

Кроме этого, в прошлом году служба SEF зафиксировала рост числа мошенничества с документами при попытке пройти паспортный контроль (на 14% по сравнению с 2018 годом), 686 иностранцев были уличены в подделке документов. При этом чаще всего подделывают паспорта и виды на жительство. В мошенничестве чаще всего были уличены  албанцы (122), сенегальцы (20), камерунцы (19) и уроженцы Гвинеи (17).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)