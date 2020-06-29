Португалия: растет число иностранцев, получивших отказ во въезде в страну

Количество иностранцев, которые получили отказ во въезде в Португалии, выросло на треть (32,9%). Такие данные опубликованы в отчете об иммиграции, границах и убежище (RIFA).

Больше всего отказов во въезде зарегистрированы в аэропорту Лиссабона (4 823 или 96,6%). Чаще всего инспекторы иммиграционной службы разворачивают иностранцев с паспортами Бразилии (3965), Анголы (202), Гвинеи-Бисау (72) и Сенегала (54). Основными причинами в отказе, по данным статистики, являются отсутствие надлежащих документов и просроченная виза.

Кроме этого, в прошлом году служба SEF зафиксировала рост числа мошенничества с документами при попытке пройти паспортный контроль (на 14% по сравнению с 2018 годом), 686 иностранцев были уличены в подделке документов. При этом чаще всего подделывают паспорта и виды на жительство. В мошенничестве чаще всего были уличены албанцы (122), сенегальцы (20), камерунцы (19) и уроженцы Гвинеи (17).