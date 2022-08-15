Португалия: растет финансирование Фонда поддержки туризма и кино

Правительство увеличит средства из Фонда поддержки туризма и кинематографии (FATC), чтобы «удовлетворить огромный спрос на Португалию как место для съемок» , говорится в заявлении Министерства культуры.

Министр культуры Педро Адао э Силва объявил об увеличении средств, предназначенных для FATC, которая впервые в этом году быстро исчерпала ассигнования, выделенные на первые 19 проектов из 50 кандидатур.

Фонд существует с 2018 года и уже поддержал более 130 проектов на сумму около 46 млн евро, что соответствует глобальным инвестициям в Португалии в размере 171 млн евро.

«Этот рост спроса на Португалию как на место съемок хорошо отражает интерес продюсеров к записи в Португалии и успех государственной политики в этой системе», - отметил министр.