Португалия: растет финансирование Фонда поддержки туризма и кино

Понедельник, 15 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: растет финансирование Фонда поддержки туризма и кино

Впервые в этом году фонд быстро исчерпал ассигнования, выделенные на первые 19 проектов из 50 заявок.

Правительство увеличит средства из Фонда поддержки туризма и кинематографии (FATC), чтобы «удовлетворить огромный спрос на Португалию как место для съемок» , говорится в заявлении Министерства культуры.

Министр культуры Педро Адао э Силва объявил об увеличении средств, предназначенных для FATC, которая впервые в этом году быстро исчерпала ассигнования, выделенные на первые 19 проектов из 50 кандидатур.

Фонд существует с 2018 года и уже поддержал более 130 проектов на сумму около 46 млн евро, что соответствует глобальным инвестициям в Португалии в размере 171 млн евро.

«Этот рост спроса на Португалию как на место съемок хорошо отражает интерес продюсеров к записи в Португалии и успех государственной политики в этой системе», - отметил министр.

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