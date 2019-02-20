Португалия: растет количество кредитов на автомобили

По данным банка Португалии (Banco de Portugal) жители страны стали активнее обращаться за кредитами. Согласно данным за декабрь прошлого года, количество потребительских кредитов и кредитов, выданных на покупку автомобилей возросло на 4,8 и 1,8% соответственно.

Согласно приведенным данным, всего за один месяц было заключено около 40 тысяч потребкредитов и более 18 тысяч кредитов на покупку автомобилей.

При этом общая сумма кредитов также увеличилась. Сумма потребительских кредитов на различные нужды составила 253 тысячи евро, на покупку автомобилей 271 миллион евро.

Некоторые эксперты в области кредитования связывают рост количества кредитов с тем, что жители страны стали оптимистичнее в отношении перспектив экономики и динамики роста доходов.