Португалия: растет создание новых компаний, в противовес ЕС

Среда, 17 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: растет создание новых компаний, в противовес ЕС

Количество созданных новых компаний в ЕС в третьем квартале сократилось на 3,4%, а количество банкротств - на 1,3%.

В Португалии создание новых компаний выросло на 0,9% в третьем квартале года, а количество банкротств снизилось на 34,8%, согласно данным Евростата, опубликованным 17 ноября.

Во всех секторах деятельности (промышленность, строительство, рыночные услуги) в третьем квартале 2021 года в Европейском союзе наблюдалось умеренное снижение открытия новых компаний.

С июля по сентябрь количество регистраций предприятий было на 5% выше, чем за тот же период 2019 года до пандемии Covid-19, в то время как количество заявлений о банкротстве снизилось на 26% за тот же период.

Число банкротств в третьем квартале 2021 года, увеличилось в строительстве, финансах и страховании , но снизилось в секторах транспорта, размещения и питания, торговле, информации и коммуникации.

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