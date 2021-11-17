Португалия: растет создание новых компаний, в противовес ЕС

В Португалии создание новых компаний выросло на 0,9% в третьем квартале года, а количество банкротств снизилось на 34,8%, согласно данным Евростата, опубликованным 17 ноября.

Во всех секторах деятельности (промышленность, строительство, рыночные услуги) в третьем квартале 2021 года в Европейском союзе наблюдалось умеренное снижение открытия новых компаний.

С июля по сентябрь количество регистраций предприятий было на 5% выше, чем за тот же период 2019 года до пандемии Covid-19, в то время как количество заявлений о банкротстве снизилось на 26% за тот же период.

Число банкротств в третьем квартале 2021 года, увеличилось в строительстве, финансах и страховании , но снизилось в секторах транспорта, размещения и питания, торговле, информации и коммуникации.