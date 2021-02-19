Португалия: размер пособия по безработице изменится в марте

Чиновник гарантировала, что увеличение минимального размера пособия по безработице (МРПБ), предусмотренное в Госбюджете на 2021 год (OE2021), будет рассчитано в этом месяце и выплачено в марте с ретроактивными выплатами за январь и февраль с.г.

Напомним, что ранее МРПБ не мог быть ниже значения IAS (Индексанта социальной поддержки), который в настоящее время составляет 438,8 евро.

Однако в OE2021 был установлен новый минимум, соответствующий 1,15-кратному размеру IAS, т.е. 504,6 eвро. Несложный расчет показывает, что МРПБ увеличился на 65,8 евро.

Данная мера была утверждена с целью, чтобы МРПБ превышал месячную сумму доходов, признанную чертой бедности в Португалии (502 евро).

Т.е. в 2021 году лица, имещие право на «обычное» пособие по безработице (не путать с социальным пособием по безработице - subsídio social de desemprego!), будут получать не менее 504,6 eвро. Но OE2021 предусматривает, что для этого необходимо, чтобы «зарплаты, послужившие основой для расчета пособия по безработице, были не меньше национальной минимальной заработной платы» (в 2021 году – 665 евро-брутто).

Пособия – продлеваются

Напомним, что согласно OE2021 (ст. 154 Закона 75-B/2020 от 31 декабря), «обычные» пособия по безработице, срок действия которых истекает в течение 2021 года, будут продлены еще на 6 месяцев. Т.е. если срок выплаты вашего пособия истекает, к примеру, 15 марта 2021 г., то он будет автоматически продлен начиная с апреля. При этом в апреле вы также получите невыплаченную сумму за период с 15 по 31 марта.

В свою очередь, получатели subsídio social de desemprego, включая тех, которые в прошлом году смогли воспользоваться автоматическим продлением своих пособий до 31 декабря 2020 г., с января 2021 г. получили доступ к новой чрезвычайной поддержке доходов работников - Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT). При этом в течение первых 6 месяцев выполнять требование «condição de recursos» (уровень доходов семьи) им не требуется, оно будет применяться лишь начиная с 7-го месяца.

Т.е. в течение первых 6 месяцев размер subsídio social de desemprego будет таким же, как бенефициар получал прежде. Если по прошествии этих 6 месяцев бенефициар вновь пожелает получить доступ к поддержке, то это уже будет зависеть от его «condição de recursos», которые необходимо указать в Личном кабинете в разделе Segurança Social Direta.

Напомним, что сумма AERT варьирует от 50 до 501,16 eвро в зависимости от доходов семьи. Поддержка рассчитана на период до 31 декабря 2021 г. и запрашивать ее необходимо ежемесячно, в Личном кабинете в SSD.