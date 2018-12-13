Португалия: разноцветный метеоритный дождь

Метеоритный поток Геминиды начался еще 7 декабря, но его пиковый момент можно будет наблюдать в ночь на 14 декабря.

«Поток Геминиды одно из самых ярких событий для наблюдения в этом году. В пиковый момент, в ночь с 13 на 14 декабря, можно будет наблюдать до 120 метеоритов в час».

Поэтому любителям звезд рекомендуют запастись горячим чаем, тепло одеться и выехать на природу, пишет soulpost.ru.

Но самый масштабный метеорный дождь под названием поток Урсиды начнется 17 декабря и по 26 декабря с пиком 23 декабря: поток будет проходить рядом с Полярной звездой, расположенной в созвездии Малой Медведицы. Хотя астрономы говорят, что полнолуние 25 декабря может помешать увидеть этот поток.