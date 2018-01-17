Португалия: разоблачены мошенники-«колдуны»

Среда, 17 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: разоблачены мошенники-«колдуны»

Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ) в Понта-Делгада.

Задержаны две женщины и двое мужчин, все - иностранцы в возрасте от 18 до 52 лет, которые подозреваются в совершении нескольких преступлений с формулировкой «умышленное мошенничество при отягчающих обстоятельствах».

Группа действовала на Азорах, где организовала в арендованном помещении «Духовную клинику» («Clínica Espiritual»), которая якобы специализировалась на решении проблем «души и тела». Пользуясь «уязвимым» положением своих жертв, члены группы вводили их в заблуждение и вынуждали платить суммы, «превышающие 100 тыс. евро». Деньги якобы служили для «ритуалов благословения и очищения», а затем их должны были вернуть. Заполучив деньги, мошенники поспешно покидали Азоры.

PJ начала расследование и обнаружила членов группы в муниципалитете Эвора, где, предположительно, они готовились к действиям по азорскому сценарию.

В ходе обысков, проведенных в муниципалитетах Понта-Делгада и Эвора, были изъяты, среди иных вещественных доказательств, различные предметы, используемые в «суеверных практиках», и около 90 тыс. евро наличными, а также большое количество изделий из золота и серебра, «продукт незаконной деятельности».

Адекватную меру пресечения задержанным определит суд.

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