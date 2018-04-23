Португалия: разоблачили лже-врача...

Под следствием - владелец «Клиники эстетики д-ра Паулу Рамуша», имеющей отделения в Оэйраше, Синтре и Томаре. Речь идет о преступлении узурпация функций.

У Паулу Рамуша не было никакого специального образования в области здравоохранения, но он представлялся медиком-специалистом для организации эксклюзивных курсов. Для этого он использовал номер профессионального удостоверения (cédula profissional), которое ему не принадлежало.

А именно он использовал номер профессиональной карточки своего коллеги-педиатра из Порту (47610), которая была идентична его членскому номеру в Португальской ассоциации натуропатии (APN) - 476.10.

Жалоба, поданная в Коллегию врачей (ОМ) медицинскими работниками, была направлена в прокуратуру судебного округа Фару и ERS.

Сам Паулу Рамуш отрицает все обвинения. Несмотря на то, что у него нет профессионального удостоверения ни от OM, ни от Центральной администрации системы здравоохранения (ACSS), которая обеспечивает медицинскую квалификацию в таких областях, как акупунктура, остеопатия, натуропатия, фитотерапия и традиционная китайская медицина.

В резюме лже-врача значатся курсы по таким темам, как «Кожная вялость», «Дермоскопия» (специализация по «Эстетической флебологии») и еще один курс «Применение ботулинического токсина в эстетической медицине», причем все их он прошел в Испанском обществе эстетической медицины (SEME).

В своей клинике Паулу Рамуш предлагал лечение против старения c использованием гиалуроновой кислоты и ботулинического токсина, а также лечение методами китайской терапии, иглоукалывания, лимфатическими дренажами и различные диеты.