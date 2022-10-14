Португалия разрабатывает первый собственный самолет

Меморандум о взаимопонимании для продвижения проекта был подписан на аэродроме Алентежу в первый день крупнейшего авиационного саммита на Пиренейском полуострове, Portugal Air Summit, который продлится до 15 октября.

Документ был подписан муниципалитетом Понте-де-Сор и EEA Aircraft, объединяющей организацией, которая обеспечивает разработку, индустриализацию и коммерциализацию в Португалии самолета под названием LUS 222.

В беседе с журналистами Мигель Брага из Центра проектирования и развития (CEiiA) пояснил, что LUS 222 будет легким региональным самолетом, «негерметичным, с 19 местами, на две тысячи килограммов груза и с дальностью две тысячи километров».

По словам чиновников, инвестиции в проект составят около 100 миллионов евро. Самолет предназначен для рынков Африки и Южной Америки.

Инженерное развитие закреплено в Научно-технологическом парке Алентежу в Эворе, а индустриализация - на муниципальном аэродроме в Понте-де-Сор.

Ожидается, что к концу 2025 года либо первому кварталу 2026 года будет изготовлен первый самолет для сертификации.