Португалия: разрешения на работу для иностранцев увеличились в два раза

Запросы на получение вида на жительство в Португалии по причинам работы растут, достигнув 115 тысяч в период с 2018 по 2021 год, сообщает Diário de Notícias.

В 2021 году было выдано 35 886 разрешений на временное проживание для работы, что вдвое больше, чем в 2018 году.

По данным SEF, в период с 2012 по 2021 год было подано около 140 000 дел по рабочим причинам, поэтому цифра, достигнутая за четыре года с 2018 года, составляет 80% от этого объема.

За весь период, начиная с 2012 года, только 20% из почти 705 000 утвержденных разрешений на проживание предназначены для осуществления профессиональной деятельности. Это число поднимется на вершину списка в 2021 году.

Что касается происхождения, то до 2017 года основным основанием для предоставления вида на жительство были заявления граждан Европейского Союза и членов их семей о предоставлении вида на жительство.

Что касается разрешений на постоянное и временное проживание, в том числе граждан, получивших золотую визу, бразильцы за все годы лидировали по выдаче временных разрешений (257 414) . Далее следуют итальянцы (40 496 разрешений), британцы (39 483) и французы (35 587).