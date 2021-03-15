Португалия: разрешено находиться в парках и сидеть на скамейках

С 15 марта правительство разрешило постоянно находиться в парках и на садовых скамейках.

Однако окончательное решение должен принимать муниципалитет исходя из реального количества отдыхающих и возникающей из-за этого угрозы распространения коронавируса.

Согласно указу, мэры обязаны «закрыть все общественные места, где много людей, а именно пешеходные дорожки, тротуары и пляжи», а также «сигнализировать о запрете на использование садовых скамеек, детских площадок и общественного оборудования для спорта (фитнеса)».

12 марта муниципалитет Оэйраша объявил, что набережная и общественные открытые пространства, такие как городской парк Жамор и сады, будут открыты.

Муниципалитет предупредил, что это решение может быть «отменено в любое время» в случае возникновения «чрезмерных скоплений» в этих местах, которые поставят под угрозу сдерживание пандемии Covid-19.

Мэр Оэйраша Исалтино Мораиш призвал к «чувству ответственности перед гражданами» и к «неукоснительному соблюдению» руководящих принципов, установленных органами здравоохранения.