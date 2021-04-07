Португалия: разрешены охота и любительская рыбалка

Среда, 07 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: разрешены охота и любительская рыбалка

Охотники и рыболовы-любители могут заняться любимым хобби, но не забывать о правилах.

По данным Института охраны природы и лесов (ICNF), охота и любительская рыбалка уже разрешены на этом новом этапе отмены чрезвычайного положения.

«Поскольку охота и любительская рыбалка являются физическими упражнениями на открытом воздухе, они могут осуществляться с 5 апреля в группах до четырех человек и в соответствии с руководящими принципами Генерального директората здравоохранения, в соответствии с положениями статьи 41 Декрета No.6/2021 от 3 апреля, который устанавливает правила применения чрезвычайного положения», - говорится в разъяснении ICNF.

Однако Институт охраны природы и лесов предупреждает, что «эта ситуация может измениться в зависимости от эволюции эпидемиологических критериев».

Несмотря на то, что охотники и рыбаки-любители могут возобновить свою деятельность, ICNF предупреждает, что правила здравоохранения должны и впредь соблюдаться: «Предоставленные разъяснения не освобождают от необходимости выполнять рекомендации и распоряжения, установленные органами здравоохранения, а также силами безопасности».

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